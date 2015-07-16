New Music: Keri Hilson – ‘Scream’ & ‘100’ (Ft. Young Thug)

Keri Hilson makes her return to the music scene with two new songs, “Scream” and the Young Thug-assisted “100.”
“Scream,” produced by Polow Da Don and Mansur, finds the singer painting a picture for her man, of what she wants from him during their next bedroom session. “Baby, I’m all over it, all over this room. Aw sh*t,” she sings. “You put it in drive. You hit the gas, you tryna crash, you can crash it all night.”
Check out the sexy track here:
And on “100,” featuring Young Thug, she lets an ex know that she’s better off without him. “I was cool all by lonesome, oh, until you came along. You convinced me to be loyal, while you go do what you want,” she assures.
Keri is readying her third studio album – the follow-up to 2010’s No Boys Allowed – expected later this year.
Listen to ‘100’ below..
Video By Singersroom.com
Связь с нами:
Skype – maksimovgenya
icq – 248923748
сайт – напишите нам, мы отправим Вам все контакты.
Сайт не указываем дабы не сочли за спам. Просто свяжитесь с нами и узнайте подробности либо запросите живую презентацию или встречу.
Самый-самый крупнейший клуб туристов на планете с 2 миллионами членов клуба, единственная организация получившая 24 Оскар в туристическом бизнесе, элитная туристическая компания 2016 года на планете по версии World Travel Awards, компания входящая в ТОП-25 из 100 лучших в мире корпораций в рейтинге Global 100 Direct Selling News на 2017 год, занимающихся прямыми продажами. Продолжает свою деятельность на территории России и развивает страны СНГ и предлагает Для Вас:
Вам доступны эксклюзивные, гарантированно самые лучшие цены на:
* туры все включено на любом континенте нашей планеты
* путешествия и морские круизы
* авиа перелеты любых авиакомпаний и из любых аэропортов мира
* гостиницы в любой части нашей земли
На все наши услуги Вы имеете три гарантии лучших цен.
Многие из нас не один раз наблюдали рекламу различных туристических сервисов, которые одни будто бы сканируют доступные отели и гостиницы и предлагают для нас лучшую стоимость на отели и гостиницы по примеру Trivaga, а совершенно другие схожые сервисы ищут нам доступные авиа перелеты по будто самой низкой стоимости, по типу Skyscanner либо Aviasales. Но никто из из них не говорит о гарантиях, ведь рынок туризма и авиа перелетов гибок и тариф может изменяться каждое мгновение. Риторический вопрос, Вам вернутся Ваши суммы от Вашей переплаченой цены за самолет либо за гостиницу либо отель если все таки плата окажется не самый низкий? И ведь верно это крайне не удобно пользоваться различными сервисами для формирования или поиска себе авиа билета либо заказа отеля или хостела и уж тем более для поиска себе и своей семье подходящего тура либо отдыха. Наш непревзойденный международный клуб путешественников предлагает для всех непревзойденный сервис, в котором Вы можете забыть о всех существующих неудобных сервисах по поиску авиа перелетов, отелей и гостиниц, туров, и всего списка туристических предложений, ведь вся всемирная туристическая база находится у Вас под рукой, 24 часа, 365 дней в году. Любой самолет, любой номер в любой гостинице, Эрмитаж, любые сафари, любые развлечения. Для Вас это доступно в любое комфортное время по гарантированно лучшей стоимости.
Какая из туристических компаний либо авиа касс способна предложить для нас следующее?
* Если Вы найдете всякий авиа билет ниже чем у нас, то получит 150 процентов от разницы в течение рабочего дня
* Если мы найдем любую на выбор гостиницу, какой угодно отель, любой хостел меньше чем у нас, то возьмете 150 процентов от разницы в течение рабочего дня
* Если после покупки Вашего авиа билета и до момента Вашего прохождения на регистрацию плата на авиаперелет изменилась в меньшую сторону (независимо от бронирования, к примеру месяц) то Ваш авиаперелет перебранируется по самой лучшей цене, а разницу получите в течение суток
* Если мы найдем схожий нашему тур “All inclusive” в любой комерческой компании планеты ниже чем у нас, то мы данный тур Вам подарим
При этом членам клуба по их желанию рекомендуется начать свой личный туристический бизнес в течение короткого времени, до одного дня, это:
* организовать свою персональную туристическую корпорацию
* продвигать интересы фирмы в своем регионе либо во всяком интересующем Вас месте с заработной платой на много больше
* для ценителей МЛМ бизнеса идеальная потенциальность построить свою бинарную структуру
* для ценителей командного бизнеса (от 2 до … человек) прекрасная потенциальность продвигать свой туристический бизнес в различных регионах
Заработок при бизнес абонементе начинается от 1500 долларов США / месяц. Ограничение выручки нет.
На начальном этапе Мы обучаем и развиваем Вам продвигать Ваш бизнес и Ваши структуры.
Цена за за франшизу (патента, пакет документов и т.д.) чисто формальная, единоразовая и пожизненная. Окупаемость с единого человека в Вашей команде.
Ваш туристический бизнес достается к Вашим внукам.
А самое главное, что Вы присоединяетесь в нашу семью из 2 миллионов безбедных и позитивных людей с нашей земли и из различных областей турбизнеса.
Мы официально действует в 30 странах мира, а так же развиваемся в Узбекистане (Самарканд), Армении (Ереван), Беларусь (Минск), Азербайджане (Баку), Киргизии (Бишкек), Грузии (Тбилиси), Молдавии (Кишинев), Казахстане (Астана), России (Москва), Приднестровье (Тирасполь), Украине (Одесса, Киев), Таджикистане (Душанбе).